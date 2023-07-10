"АвтоВАЗ" в июле планирует нарастить продажи примерно на 8% к июню

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в июле 2023 года планирует продать в России около 30 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам на "Иннопроме" глава компании Максим Соколов.

"Мы планируем выйти и таким разгоночным темпом, уже с учетом продаж Vesta, вплотную подойти к планке 30 тысяч автомобилей", - ответил он на вопрос о планах по продажам.

В июне "АвтоВАЗ" продал в стране 27 839 Lada, увеличив продажи относительно низкой базы июня прошлого года в 3,7 раза. Июньский результат продаж стал для компании лучшим месячным показателем в 2023 году.

В июле 2022 году было продано 10 323 машины Lada.