Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

"АвтоВАЗ" в июле планирует нарастить продажи примерно на 8% к июню

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в июле 2023 года планирует продать в России около 30 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам на "Иннопроме" глава компании Максим Соколов.

"Мы планируем выйти и таким разгоночным темпом, уже с учетом продаж Vesta, вплотную подойти к планке 30 тысяч автомобилей", - ответил он на вопрос о планах по продажам.

В июне "АвтоВАЗ" продал в стране 27 839 Lada, увеличив продажи относительно низкой базы июня прошлого года в 3,7 раза. Июньский результат продаж стал для компании лучшим месячным показателем в 2023 году.

В июле 2022 году было продано 10 323 машины Lada.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK подтвердил интерес к инвестициям в "Точку"

"Точку" выкупит ее менеджмент и консорциум с участием Интерроса

"Точку" выкупит ее менеджмент и консорциум с участием Интерроса

В Ростовской области построят завод по производству БПЛА за 500 млн рублей

В Ростовской области построят завод по производству БПЛА за 500 млн рублей

"Полюс" одобрил buyback до 30% капитала по 14,2 тыс. рублей за акцию

"АвтоВАЗ" рассчитывает нарастить экспорт в 2024 году в несколько раз

Безработица в Турции в мае упала до минимума за девять лет

Китай неожиданно зафиксировал нулевую инфляцию в июне

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });