В Белгородской области решили создать батальоны самообороны в приграничных районах

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что формируются несколько батальонов "из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

Губернатор уточнил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", - сообщил он.

Ранее в приграничных районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, которые представляют из себя линии больших бетонных блоков пирамидальной формы. Губернатор назвал оборонительную линию "Белгородской засечной чертой".

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим - средний уровень реагирования.