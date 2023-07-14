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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

В Чувашии введен режим ЧС из-за почвенной засухи

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Олег Николаев своим указом ввел режим ЧС с 14 июля и до особого распоряжения в связи с опасным агрометеорологическим явлением - почвенной засухой. Он сообщил об этом в Telegram.

Региональному Минсельхозу поручено разработать план по минимизации ущерба .

"В период вегетации в течение трех декад подряд (8, 18, 20 июня) запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм, - уточнил Николаев. - По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба составляет более 211,2 млн рублей".

Ранее из-за засухи режим ЧС уже был введен в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах республики.

Олег Николаев Минсельхоз Чувашия
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