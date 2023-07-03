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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Засуха в Удмуртии поставила под угрозу заготовку кормов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Почвенная засуха, из-за которой в Удмуртии объявлен режим ЧС, поставила под угрозу заготовку кормов, сообщила вице-премьер по АПК региона Ольга Абрамова.

"Под большой угрозой – корма. Более половины всех посевных площадей в нашей республике – травы. Почти 50 тыс. гектаров – кукуруза. И все это очень плохо растет в сегодняшних погодных условиях", - написала Абрамова в своем телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что негативное влияние оказали недостаточный запас влаги после зимы, ранний выход на сезонные работы, отсутствие осадков, заморозки и низкие температуры в июне.

Абрамова отметила, что благодаря введению режима ЧС в республике сельхозтоваропроизводители не будут обязаны возвращать субсидии при недостижении показателей, установленных при получении государственной поддержки, и смогут подтвердить возникновение страхового случая, если площади были застрахованы.

Ранее сообщалось, что с 3 июля в Удмуртии вводится режим ЧС из-за почвенной засухи.

Удмуртия
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