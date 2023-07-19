Поправка об использовании ФНБ для поддержки долгосрочных сбережений прошла II чтение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправку к Бюджетному кодексу (БК), по которой средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) смогут быть направлены на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений.

Поправку ко второму чтению законопроекта № 375105-8 на этой неделе предложил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас средства ФНБ могут быть направлены на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, а также на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России в части обязательного пенсионного страхования.

Принятый во втором чтении законопроект разрешает с 2024 года направлять средства на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений.

Начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская в мае говорила, что источником софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений изначально был определен ФНБ, а затем было предложено использовать в качестве второго источника резерв Соцфонда России по ОПС.

Закон о создании в стране программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе вступит в силу с 1 января 2024 года. Закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 годов с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Этот срок может быть продлен по решению правительства.

Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 1 рубль взносов; при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов; при доходе свыше 150 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 4 рубля взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тысяч рублей в год.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет. По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в том случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в России.