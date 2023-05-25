В Минфине допустили повышение в будущем гарантии по долгосрочным сбережениям граждан

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Размер гарантийного возмещения по средствам граждан, внесенным в рамках программы долгосрочных сбережений, впоследствии может быть повышен с устанавливаемых сейчас 2,8 млн рублей, если в этом будет потребность, сказал в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"На этом этапе предполагается сделать гарантии 2,8 млн рублей. В принципе мы при подготовке законопроекта рассматривали возможность безлимитной гарантии. После запуска законопроекта, если мы увидим, что такие счета, действительно, будут, можно рассмотреть в дальнейшем увеличение лимита и дальше", - заявил он.

Замминистра напомнил, что в системе страхования вкладов изначально размер возмещения был установлен на уровне 400 тысяч рублей, затем он был повышен до 700 тысяч рублей, сейчас составляет 1,4 млн рублей. "Нередко бывает, когда цифра повышается, поэтому для запуска начнем с этой цифры (2,8 млн рублей - ИФ)", - сказал он.

По его словам, эта сумма не учитывает средства гражданина, которые он может перевести из системы обязательного пенсионного страхования. "Хотел бы добавить, что 2,8 млн рублей это только собственных накоплений гражданина, потому что те средства, которые он переведет из системы ОПС, они к этому дополняются. Если у гражданина в системе ОПС есть условно 300 тысяч рублей, значит, это сверху", - пояснил замминистра.

25 мая депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект № 348232-8 о создании программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе.

Законопроект предлагает предоставить гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024 - 2026 годов с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год.