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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"Роскосмос" отметил технические сложности в испытаниях аппарата "Луна-25"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" столкнулся с рядом технических проблем при наземных испытаниях станции "Луна-25", но они не должны повлиять на сроки запуска, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

"Мы сейчас делаем все, чтобы эти сложности преодолеть и полететь в срок", - заверил он.

По его словам, речь идет об "обычных технических проблемах, связанных с разработкой нового аппарата".

"Аппарата такого не было, и циклы испытаний они все новые, если что-то идет не так, сроки приходится корректировать. Обычная наземная отработка", - отметил Блошенко.

В апреле в "Роскосмосе" сообщили, что аппарат полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем.

Старт аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный ожидается в третьем квартале 2022 года.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. Его реализуют в НПО им. Лавочкина. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Роскосмос Луна-25 Александр Блошенко
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