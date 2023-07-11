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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 9 утра во вторник увеличилась до 190 автомобилей, а ожидание досмотра в ней - до часа, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

По состоянию на 8:00 в ней находилось 127 автомобилей, на 7:00 - 85 автомобилей.

Пробка со стороны Керчи была ликвидирована накануне в 18:00, затруднений на этом направлении нет.

В понедельник утром другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани - в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Крым Крымский мост Керчь Кубань
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