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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 200 машин

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Очередь из 200 автомобилей образовалась к вечеру вторника перед Крымским мостом со стороны Крыма, ожидание досмотра в ней оценивается в час, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00: в очереди со стороны Керчи 200 транспортных средств. Время ожидания до часа", - говорится в сообщении.

Пробка со стороны Керчи была ликвидирована в понедельник к 18:00, однако небольшие скопления транспорта временами появлялись во вторник примерно с 13:00. На 16:00 вторника в очереди на досмотр насчитывалось 90 машин.

Очередь при заезде на Крымский мост со стороны Кубани была фактически ликвидирована к 11:00 вторника - в ней насчитывалось всего 40 машин. С 14:00 никаких затруднений на этом направлении не фиксируется.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост достигла в понедельник со стороны Кубани - в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств. Со стороны Крыма в этот день максимальная очередь составляла 260 автомобилей.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час, однако образовавшийся в пиковое время затор устранить не удалось и в понедельник.

Крымский мост Крым
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