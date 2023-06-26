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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Амурской области мужчины, переводившего деньги на покупку техники и амуниции для украинской армии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, проживающего на территории Амурской области уроженца Львовской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России", - сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый "осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации".

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). По этой статье мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ Украина Амурская область
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