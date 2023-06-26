ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Амурской области мужчины, переводившего деньги на покупку техники и амуниции для украинской армии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, проживающего на территории Амурской области уроженца Львовской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России", - сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый "осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации".

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). По этой статье мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.