ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, переводившего деньги на помощь ВСУ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Житель Хабаровского края задержан за перевод денег на поддержку украинской армии, возбуждено дело о госизмене, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный "с использованием криптовалютных инструментов" переводил свои деньги через третьих лиц, проживающих на Украине, "на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования".

Следственным управлением ФСБ России возбуждено дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). По данной статье мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Позднее ЦОС ФСБ опубликовал видео с задержанием мужчины и проведением обыска в его квартире.

Задержанный также показан в зале суда, где было принято решение об его аресте

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28 июля 2023 года, с дальнейшим содержанием в ФКУ "СИЗО-2", расположенном на улице Лефортовский Вал в Москве (СИЗО "Лефортово") - огласил решение судья.