Срок перевода заблокированных активов банков на отдельное юрлицо предложили продлить

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юрлицо, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, говорится в поправках к законопроекту № 310877-8, одобренных комитетом Госдумы по собственности.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий находящимся под ограничениями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за ограничений активы и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право сейчас действует до 31 декабря 2023 года.

Поправки, внесенные главой комитета Сергеем Гавриловым, также предусматривают, что к банкам, решившим провести такую реорганизацию, не будут применяться нормы закона "Об акционерных обществах" в части требования акционеров - владельцев голосующих акций о выкупе кредитной организацией принадлежащих им акций.

Кроме того, предлагается уточнить, что право кредиторов - физлиц требовать досрочного исполнения обязательств реорганизуемым банком возникает, если оно предусмотрено условиями ранее заключенного с кредитной организацией договора.

Активным сторонником внесения изменений в законодательство, позволяющее банкам провести неттинг замороженных активов и обязательств, ранее выступал ВТБ. По мнению банка, действующее регулирование делает задачу такого взаимозачета практически нереализуемой.

Банк, в частности, предлагал внести поправки, позволяющие проводить реорганизацию с передачей заблокированных активов и обязательств отдельному юрлицу без обязательной оферты в адрес миноритариев, проголосовавших против или воздержавшихся по этому вопросу. Также ВТБ хотел, чтобы право кредиторов досрочно предъявить свои обязательства банку реализовалось по заключенным до решения о реорганизации договорам.

В начале июня зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк может провести реорганизацию с передачей отдельному юрлицу заблокированных активов и обязательств в 2024 году, ждет упрощающих этот процесс изменений в законодательство.