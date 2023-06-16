Совкомбанк изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Мы такую возможность для себя рассматриваем", - сказал он.

По его словам, банку еще предстоит досоздать резервы по заблокированным активам. Кредитная организация планирует воспользоваться соответствующим послаблением ЦБ. Регулятор дал банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.

"Еще предстоит досоздавать резервы, так как у нас есть заблокированные активы. Мы планируем воспользоваться 10-летней программой постепенного создания резервов по заблокированным активам. Это не очень большие суммы, чуть-чуть создаем", - заявил Хотимский.

Совкомбанк в 2023 году рассчитывает получить рекордную прибыль. Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за январь-апрель 2023 года составила 37,2 млрд рублей. В 2022 году банк получил 14,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 45,8 млрд рублей прибыли в 2021 году.

"Мы надеемся, что за остальные кварталы суммарно заработаем больше, чем было в первом квартале (31,6 млрд рублей - ИФ). Считаем, что превысим рекордный результат 2021 года по чистой прибыли. У нас долгосрочный ориентир по рентабельности капитала - выше 30%. Надеемся, что выполним эту цель", - заявил Хотимский.

Летом 2022 года вступил в силу закон 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2023 года.