Совкомбанк завершил передачу заблокированных активов отдельному юрлицу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк завершил реорганизацию в форме передачи заблокированных активов и обязательств отдельному юридическому лицу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Часть проблемных валютных активов банка, заблокированных в недружественных странах, планировалось передать компании ООО "Содействие международным расчетам". Она была создана 15 сентября 2023 года, ее единственным владельцем является автономная некоммерческая организация (АНО) содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей", следует из данных ЕГРЮЛ.

Эта организация не связана с Совкомбанком, она осуществляет помощь людям с ограниченными возможностями, заявил представитель банка. "Тот факт, что акционер ООО не находится под санкциями позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств. А для АНО это возможность за счет эффективной работы получить средства для поддержки своих уставных целей", - подчеркнули в банке.

Совкомбанк отметил, что при реорганизации выполнил требование 292-ФЗ в части, что стоимость передаваемого имущества не может быть менее стоимости передаваемых обязательств. Объем переданных активов и обязательств кредитная организация не раскрывает.

Передача заблокированных активов окажет незначительное влияние на капитал банка, так как регуляторные послабления Банка России позволяли не создавать существенных резервов под эти активы, отметил представитель банка.

Летом 2022 года вступил в силу закон 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.