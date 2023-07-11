Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления более чем в 26 тыс. военных

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - За время контрнаступления Украины с 4 июня потери ВСУ составили более 26 тыс. человек и трех тысяч различной военной техники, включая поставленные Западом танки Leopard, АМХ и БМП Bradley, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Уничтожены: 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley", - сказал Шойгу журналистам во вторник.

По его словам, помимо этого уничтожено 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.

Шойгу также сообщил, что с начала контрнаступления Украины 4 июня российские военные сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотника.

По словам министра обороны РФ, за время контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.

"Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - заявил Шойгу.

По его словам, результаты боевой работы армии РФ тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые отмечают ее высокую эффективность.

Шойгу также сообщил, что президент РФ Владимир Путин дважды в сутки получает подробные доклады от командования объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров о ходе боевых действий на Украине.