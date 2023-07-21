Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов киевского наступления, не помогают ни поставки оружия, ни тысячи иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае, пока, нет", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, дополнительные поставки западного вооружения Украине наносят определенный ущерб России, но это ведет лишь к затягиванию конфликта.

"Это, конечно, наносит нам определенный ущерб, затягивает конфликт. Но натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах в значительной степени опустошены, а производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов в технике и боеприпасах", - сказал он.

"Нужны большие ресурсы и время. А главное, в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что командование специальной военной операции действует профессионально. "Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", - сказал президент.

"Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника - горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства", - добавил глава государства.