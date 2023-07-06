Генпрокуратура взыскивает в доход РФ 52% акций Калининградского морпорта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Калининграда рассматривает иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства 51,75% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам суда, ответчиками являются Андрей Колесник, Марина Лысенко и Надежда Лысенко (его супруга и теща соответственно - ИФ). Третьим лицом по делу является КМТП.

"Генпрокуратура требует взыскать в пользу государства акции порта – 51,75%. По данным ведомства, 23,25% акций КМТП зарегистрировано на гражданку РФ Надежду Лысенко, на нее же оформлен договор доверительного управления 28,5% акций общества, которые принадлежат депутату Государственной Думы РФ от региона Андрею Колеснику. Также ведомство просит истребовать в казну государства с Колесника и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей, полученный в результате деятельности КМТП", - сказали в пресс-службе.

В суде пояснили, что исковые требования обусловлены выявленными ведомством нарушениями антикоррупционного законодательства, которые связаны с незаконным приобретением и скрытым владением акциями порта.

Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество ответчиков и КТМП, а также запрет на совершение третьим лицом определенных действий. Выданы исполнительные листы, при этом ответчик уже обжаловал их, сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в мае суд Калининградской области взыскал в доход государства 46,5% акций КМТП по иску Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в мае Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать их в доход государства, речь шла о 43 тыс. обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания) и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Тогда Генпрокуратура посчитала, "что группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, – АО "КМТП" посредством совершения последовательных действий с нарушением федерального закона от 29 апреля 2008 года "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Конечным бенефициаром КМТП на конец 2022 года, согласно отчетности предприятия, являлась гражданка РФ Надежда Лысенко.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, являлись Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и гражданин РФ А.И.Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Н.И.Лысенко. Согласно открытым данным, Колесник Андрей Иванович, владевший таким пакетом, до 2013 года был председателем совета директоров стивидора. В настоящее время Колесник является депутатом Госдумы.

По итогам 2022 года КМТП перевалил 1 млн 162 тыс. тонн. Выручка составила 1 031 млн рублей, чистый убыток – 99,5 млн рублей.