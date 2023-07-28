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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Эксперт спрогнозировал сотни миллиардов рублей инвестиций в беспилотные системы в России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок беспилотных авиасистем оценивается в один триллион рублей, в ближайшие годы инвестиции в отрасль достигнут сотен миллиардов рублей, считает инвестиционный директор Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) Дионис Гордин.

Он сказал об этом журналистам в Новосибирске.

"Порядка триллиона (рублей - ИФ), и очевидно, что те инвестиционные деньги, которые потребуются для этого, примерно в таком же масштабе и находятся. (...) На данный момент мы ожидаем сотен миллиардов вложений в эти проекты, которые произойдут в ближайшие год - два", - сказал Гордин.

Он отметил, что это сопоставимо с темпами прироста инвестиций в эту отрасль во всем мире.

Развитие беспилотных технологий сопрягается с развитием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и так далее.

По его данным, уже в финальной стадии находится разработка нацпроекта по беспилотным технологиям.

"Там льготы, в основном, для производителей, для предпринимателей, для научных разработок тех компаний, которые будут их вести, и это правильно", - сказал он, добавив, что при необходимости новые меры поддержки будут введены достаточно быстро.

Эксперт отметил, что Россия фактически не отстала от других стран в области беспилотников.

"Индустрия "беспилотия" начала бурно развиваться, практически с начала событий прошлого года. Везде она находилась в достаточно зачаточном состоянии", - сказал он.

НТИ Дионис Гордин
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