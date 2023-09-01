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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Грузопоток паромной линии Усть-Луга - Балтийск в августе снизился на 22%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы линии Усть-Луга - Балтийск в августе 2023 года перевезли более 100 тыс. тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика", оператора линии.

"На железнодорожной паромной линии Усть-Луга - Балтийск в августе, как и в июле, работали все четыре парома: "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Туда и обратно суммарно они перевезли более 100 тыс. тонн грузов (в июле 122,9 тыс. тонн - ИФ), свыше 3,4 тыс. вагонов и порядка 1,5 тыс. единиц накатной техники", - говорится в пресс-релизе.

Основную номенклатуру грузов составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, продукты питания. Для обеспечения продовольственной безопасности региона паромы в качестве приоритетных грузов перевозили партии инкубационного яйца и племенного скота для фермерских хозяйств области. Традиционно перевозилось оборудование, декорации и реквизит для процесса отечественного кинопроизводства, отмечает пресс-служба.

Между тем отмечается стабильный рост на контейнерной линии Санкт-Петербург - Калининград. Суда "Оборонлогистики" "Спарта" и "Спарта II", задействованные на линии, перевезли в августе порядка 26 тыс. тонн грузов, что более чем на 10% превышает уровень предыдущего месяца. Этими судами перевезено 1 тыс. 314 контейнеров (18,85 тыс. тонн), 253 единиц накатной техники (почти 6 тыс. тонн), а также 1 тыс. 146 тонн генеральных грузов.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва 2022 года сняла ограничения на ж/д транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало августа морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Усть-Луга Балтийск
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