В России к сентябрю создадут реестр лицензий на производство и оборот табачной продукции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил сайт правительства, ссылаясь на соответствующее постановление.

Запуск реестра будет способствовать сокращению нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов, рассчитывают чиновники.

Реестр создается на базе единой цифровой платформы "ГосТех". В нем будет информация о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Таким образом, контролирующие органы смогут оперативно проверять статус лицензий.