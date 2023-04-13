За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и никотиносодержащей продукции, за продажу такой продукции несовершеннолетним.

Так согласно закону, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. (действует - от 1 тыс. до 2 тыс. руб.). За те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, - штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. (действует - от 2 тыс. до 3 тыс. руб.).

Закон также усиливает административную ответственность за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предусмотрев штраф для граждан в размере от 40 тыс. до 60 тыс. руб. (действует - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.); для должностных лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. руб. (действует - от 40 тыс. до 70 тыс. руб.); для юрлиц - от 400 тыс. до 600 тыс. руб. (действует - от 150 тыс. до 300 тыс. руб.).

Закон также устанавливает административную ответственность за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, выразившееся в отпуске указанных препаратов без рецепта.

За эти деяния закон предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юрлиц - от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Фармацевтические работники, совершившие указанное административное правонарушение, несут административную ответственность как должностные лица.

Вопрос полного запрета вейпов для несовершеннолетних поднял глава Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства, который состоялся в нижней палате парламента 23 марта. Он тогда добавил, что "запретить вейпы просят школьные учителя, регулярно изымающие их у детей".

Кроме того, Володин ранее сообщал, что "после принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы". "Надо найти решение, позволяющее сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", - говорит спикер Госдумы.