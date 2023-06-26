Комитет Думы одобрил законопроекты об усилении контроля за производством и оборотом табака

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил ряд поправок об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотиносодержащей продукции.

Так один из законопроектов (310899-8) предусматривает с 1 марта 2024 года административную ответственность за производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии.

Подобное повлечет штраф для должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или иных предметов, использованных для производства таких изделий.

На юридических лиц, согласно проекту закона, может быть возложен штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей также с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Проект предусматривает, что использование и владение основным технологическим оборудованием для производства табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, которое не зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией основного технологического оборудования; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей также с конфискацией оборудования; на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

Также предусмотрена ответственность за незаконные производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и (или) сырья для их производства физическим лицом. Это влечет наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или иных предметов, использованных для производства и оборота таких изделий.

Исключение делается для физического лица, выполняющего свои трудовые обязанности по трудовому договору или оказывающего услуги по гражданско-правовому договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию или осуществляющей розничную продажу указанной продукции на законном основании, либо с индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, на заседании комитета в понедельник одобрен проект закона (310855-8) об уголовной ответственности за производство, поставку, закупку, хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, когда это было совершено в крупном размере. Подобное предлагается наказываться штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.