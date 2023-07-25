Госдума приняла законы об усилении контроля за производством и оборотом табака

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законы об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотинсодержащей продукции.

Один из них предусматривает административную ответственность за производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии.

Подобное повлечет штраф для должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или иных предметов, использованных для производства таких изделий.

На юридических лиц может быть возложен штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей также с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Закон предусматривает, что использование и владение основным технологическим оборудованием для производства табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, которое не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией основного технологического оборудования; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей также с конфискацией оборудования; на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

Также предусмотрена ответственность за незаконные производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и (или) сырья для их производства физическим лицом. Это влечет наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или иных предметов, использованных для производства и оборота таких изделий.

Исключение делается для физического лица, выполняющего свои трудовые обязанности по трудовому договору или оказывающего услуги по гражданско-правовому договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию или осуществляющей розничную продажу указанной продукции на законном основании, либо с индивидуальным предпринимателем.

Закон предусматривает, что административная ответственность наступает за продажу несовершеннолетнему в том числе и сырья для производства никотинсодержащей продукции.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Депутаты приняли в третьем чтении и другой закон, который устанавливает с 1 апреля 2024 года уголовную ответственность за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, совершенные в крупном и особо крупном размере.

Подобное предлагается наказываться штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Закон после доработки также затронул и другую статью УК, не касающуюся регулирования сферы табачных изделий.

В частности, он снижает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет (действует до 6 лет).