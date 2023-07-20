Инспекторы МАГАТЭ по-прежнему не видят тяжелого вооружения или взрывчатых веществ на ЗАЭС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ провели на Запорожской АЭС дополнительные инспекции и не обнаружили на станции тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении агентства.

"Эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской АЭС за последнюю неделю, пока что не было обнаружено какой-либо тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин, однако они все еще ожидают предоставления доступа к крышам зданий реакторов", - сказал через пресс-службу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также эксперты на ЗАЭС за последнюю неделю не слышали звуков взрывов, тогда как на предыдущей неделе такие взрывы были слышны регулярно.

Отмечается, что водоснабжение на ЗАЭС остается "относительно стабильным". Уровень воды падает на 1 см в день из-за ее использования и испарения. Текущего запаса воды хватит на несколько месяцев, отмечает МАГАТЭ.