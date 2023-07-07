На ЗАЭС заявили о постоянном контроле МАГАТЭ за площадкой хранения ОЯТ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Работы на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС (СХОЯТ ЗАЭС) в Энергодаре ведутся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил телеграм-канал станции.

Сообщение выпущено после того, как ЗАЭС 6 июля посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Все работы на площадке хранения отработавшего топлива проводятся под постоянным наблюдением миссии МАГАТЭ. На болтах крышки ВКХ-ВВЭР устанавливается специальная печать МАГАТЭ, предотвращающая несанкционированное вскрытие ВКХ-ВВЭР", - говорится в сообщении.

В проекте хранилища заложена технология вентилируемых бетонных контейнеров. Зона хранения - открытая площадка, предназначенная для безопасного хранения контейнеров с отработавшим топливом в течение не менее 50 лет.

"Для обеспечения безопасной эксплуатации хранилища ведется постоянный мониторинг состояния вентилируемых контейнеров хранения... Радиационная обстановка у контейнеров на площадке СХОЯТ стабильна, существенных отклонений от естественного радиационного фона нет", - говорится в сообщении.

Сотрудники МАГАТЭ дежурят на станции, сменяясь, с 1 сентября 2022 года.