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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) стал Алексей Комиссаров, который с января 2023 года занимал пост исполняющего обязанности ректора академии.

Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства, распоряжение о назначении Комиссарова подписал премьер Михаил Мишустин.

Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве. Он окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА в РАНХиГС.

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В 2011 году Комиссаров перешел на работу в правительство Москвы, где до 2015 года работал руководителем департамента, министром правительства Москвы. В 2015 году он возглавил создаваемый Фонд развития промышленности.

В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году. Там он занимал пост проректора - директора Высшей школы государственного управления академии, создавал и до сих пор руководит программой подготовки высшего управленческого резерва (известной как "Школа губернаторов").

В январе 2023 года Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора академии, сменив на этом посту Владимира Мау.

Он также возглавляет президентскую платформу "Россия - страна возможностей" с 2018 года.

РАНХиГС Алексей Комиссаров
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