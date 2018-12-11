В деле о взятках главврача красноярского перинатального центра появились новые эпизоды

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Следователи, ведущие дело о взятках в отношении главного врача красноярского перинатального центра Андрея Павлова, подозревают его в причастности к еще двум подобным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

"По предварительной версии, подозреваемый в декабре 2016 года при посредничестве главной медсестры получил от представителя коммерческой фирмы 300 тыс. рублей за содействие в заключении контракта на поставку изделий медицинского назначения. Также в период с февраля по ноябрь 2017 года при посредничестве главной медсестры он получил от учредителя коммерческой организации взятку несколькими частями в общей сумме 1 млн 950 тыс. рублей за заключение контракта на поставку расходных материалов для медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

По данным эпизодам уголовные дела возбуждены по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

Ранее сообщалось, что Павлов подозревается в получении восьми взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, он совместно со старшей медсестрой организовал схему, по которой при проведении электронных аукционов на поставку медицинских товаров получал 10% от суммы контракта за заключение договоров.

Таким образом, в настоящее время Павлов является подозреваемым по 10 эпизодам уголовного дела о взятках.

Главный врач красноярского перинатального центра был задержан в январе нынешнего года сотрудниками УФСБ по краю. В августе он был госпитализирован и переведен из СИЗО под домашний арест.