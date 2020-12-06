Главврач забайкальской больницы задержан по делу о взятке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главный врач краевой клинической больницы в Забайкальском крае Виктор Шальнев задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по краю.

По версии следствия, Шальнев получал средства от руководителя коммерческой организации за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. "В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальневым взяток на сумму более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Главврач задержан следователями в городе Сочи и доставлен в Читу. В его квартире, рабочем кабинете проведены обыски. Шальнев уже арестован по решению суда.