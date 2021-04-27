Главврач больницы в Забайкалье пойдет под суд за взятки на миллионы рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главный врач Краевой клинической больницы в Забайкальском крае Виктор Шальнев пойдет под суд за "откаты" при заключении договоров на поставку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

По версии следствия, Шальнев использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток с коммерческих компаний с 2016 по 2020 годы на общую сумму 13,7 млн рублей.

Обвиняемый частично признал вину, он находится под стражей. В рамках уголовного дела на имущество главного врача и его супруги наложен арест на общую сумму свыше 17 млн рублей.

Уголовное дело, которое возбуждено по материалам регионального управления ФСБ по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), направлено в суд.

Как сообщалось, в феврале текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного врача в Забайкальском крае, которое также связано с поставками оборудования. Главный врач Калганской центральной районной больницы обвиняется в получении взяток за помощь фирме в победе на торгах.