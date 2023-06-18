Путин предложил президенту ЮАР обсудить сотрудничество в рамках БРИКС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе обсудить сотрудничество в рамках БРИКС.

"Как договаривались, у нас есть возможность еще несколько слов сказать по нашим двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС", - сказал Путин на встрече с Рамафосой.

Он поблагодарил президента ЮАР за визит.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", отметил, что понимания по вопросу о возможности визита Путина в августе в ЮАР для участия в саммите БРИКС пока нет.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, досудебная палата которого в марте выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.