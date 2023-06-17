Путин отметил, что от переговоров отказался Киев, а не Москва

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украина, а не Россия отказывается от мирных переговоров, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемые друзья. Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят?", - сказал он на переговорах с делегацией из африканских стран в Петербурге.

На встрече Путин продемонстрировал парафированный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году.

"Вот он. Он есть. Он так и называется: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент ЮАР. 18 статей", - сказал Путин.

К договору есть и приложение, которое касается, в том числе, вооруженных сил, добавил президент РФ.

"Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. (...) Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это все на свалку истории. (...). Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?", - сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил на встрече, что логика действий России в связи с развитием ситуации на Украине является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН.