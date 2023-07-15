Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Пробка на Крымский мост с полуострова за два часа сократилась на сто машин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Крыма сократилась за последние два часа всего на сто машин - к 16:00 в ожидании досмотра здесь находится 500 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"16:00: в очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находилось 600 автомобилей, за следующий час она уменьшилась до 550 машин.

Со стороны Тамани затруднений проезда на мост нет с 14:00.

Крымский мост Крым Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Путин сообщил главе ЮАР, что обязательства по "зерновой сделке" остаются невыполненными

Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД по проблеме Карабаха

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении 17 атак ВСУ

ФСБ сообщила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Очередь на Крымский мост со стороны Крыма превысила пробку с Кубани

В России завершился весенний призыв в армию

В России завершился весенний призыв в армию

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Фигуранту дела об убийстве Станислава Ржицкого предъявлено обвинение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });