Пробка на Крымский мост с полуострова за два часа сократилась на сто машин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Крыма сократилась за последние два часа всего на сто машин - к 16:00 в ожидании досмотра здесь находится 500 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"16:00: в очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находилось 600 автомобилей, за следующий час она уменьшилась до 550 машин.

Со стороны Тамани затруднений проезда на мост нет с 14:00.