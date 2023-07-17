Власти Крыма сообщили о трех пунктах пропуска для машин при движении в регион по суше

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Для въезда и выезда из Крыма через новые регионы РФ автомобилисты могут использовать три пункта пропуска на административной границе с Херсонской областью, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.