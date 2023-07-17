Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Фото: Стрингер / ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Дорожное полотно повреждено на Крымском мосту, конструкции пролетов остаются на своих опорах, сообщил Минтранс РФ.

"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Таким образом, в Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается.

Руководство главного управления СКР по Крыму и Севастополю выехало для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщила журналистам представитель главка Ольга Постнова.

"Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход установления обстоятельств произошедшего на мосту.

"В целях координации действий правоохранительных органов в связи с происшествием на Крымском мосту выехал прокурор Республики Крым Олег Камшилов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта.