Власти пообещали возобновить движение поездов по Крымскому мосту в течение двух часов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, остановленное ночью после ЧП, будет возобновлено до 9:00 мск, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов также сообщил, что данные по работе паромной переправы также будут уточнены до 9:00. "О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы", - добавил глава Крыма.

В 04:20 мск понедельника Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта.