Поезда из Крыма продолжили следовать по графику в Краснодарский край

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Поезда в Краснодарский край следуют по графику, сообщили Российские железные дороги в своем телеграм-канале в понедельник.

"Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание. Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖД в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - говорится в сообщении компании.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.