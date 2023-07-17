Санавиация доставит пострадавшего в ЧП на Крымском мосту ребенка в Краснодар

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ребенок пострадал в ЧП на Крымском мосту, его доставят санитарной авиацией в краевое лечебное учреждение, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.