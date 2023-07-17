Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Санавиация доставит пострадавшего в ЧП на Крымском мосту ребенка в Краснодар

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ребенок пострадал в ЧП на Крымском мосту, его доставят санитарной авиацией в краевое лечебное учреждение, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Краснодар Крымский мост Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Белгородской области сообщил о гибели двух людей в результате ЧП на Крымском мосту

Власти пообещали возобновить движение поездов по Крымскому мосту в течение двух часов

Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Ожидающие проезда по Крымскому мосту автомобили начали разворачивать

Аксенов призвал выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста

Движение на Крымском мосту остановили из-за чрезвычайного происшествия со стороны Кубани

Что произошло за день: воскресенье, 16 июля

РФ забрала под управление "Балтику" и "дочку" Danone

РФ забрала под управление "Балтику" и "дочку" Danone
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ не стоит отказываться от изучения захваченной в ходе СВО техники

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });