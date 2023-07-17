Власти Белгородской области взяли на себя организацию похорон погибших на Крымском мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе администрации Новооскольского городского округа организовать похороны погибшей на Крымском мосту семейной пары.

"Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь и привезти тела, организовать похороны", - сказал губернатор на оперативном совещании в понедельник.

Он уточнил, что затраты берет на себя Новооскольский городской округ.

"Если нужна помощь, докладывайте, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранения средней тяжести", - заявил Гладков, обращаясь к главе городского круга Андрею Гридневу.

Министру регионального здравоохранения губернатор поручил оказать лекарственную и другие виды помощи раненой девочке и, если есть возможность, транспортировать ее домой.

"Если возможна транспортировка, доставляем ее домой, если есть необходимость, отправляем ее в лечебные учреждения Москвы. Я думаю, там этот вопрос сразу будет решен, помощь нам окажут", - отметил Гладков.

ЧП на Крымском мосту

Как сообщалось, жертвами чрезвычайного происшествия на Крымском мосту стали мужчина и женщина из Белгородской области, их дочь пострадала.

В 04:20 понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. На данный момент железнодорожное сообщение уже восстановлено.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.