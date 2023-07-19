В Белгородской области за сутки при обстрелах были ранены пять человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки обстрелам ВСУ подверглись 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах, пострадали пять мирных жителей.

Все пострадавшие живут в селе Шамино, где за сутки было восемь прилетов. Все они получили осколочные ранения, уточнил губернатор. Скорая помощь доставила их в больницу. "Одного из пострадавших с легким ранением бедра отправили домой на амбулаторное лечение", - добавил Гладков.

Кроме того, в Шебекинском городском круге по поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка - восемь минометных снарядов, по хутору Марьино - три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - семь артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

"В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий. На территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое произошло возгорание сельскохозяйственного поля с пшеницей, принадлежащего одной из сельхозкомпаний. Причины возгорания устанавливаются", - сообщил Гладков.

В Валуйском городском округе обстреляны четыре населенных пункта.

По селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка - два минометных снаряда. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

В селе Вериговка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство неустановленного образца. Обошлось без последствий.

"Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка - зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли, хозпостройка и забор. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи", - написал глава региона.

По его информации, в настоящее время ЛЭП восстановлена.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты.

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе в селе Дроновка атаковал дрон-камикадзе противника, в Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка. Пострадавших и разрушений нет.