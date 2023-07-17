В СКР заявили о причастности к атаке на Крымский мост украинских спецслужб

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете РФ заявляют, что террористическая атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб.

"По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста", - сообщает СК РФ.

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - заявили в ведомстве.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост был атакован ночью в понедельник украинскими надводными беспилотными аппаратами.

В 04:20 в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Погибли два человека, пострадал один ребенок.

Утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами, для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа.