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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занялась правкомиссия во главе с Хуснуллиным

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, такое распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он напомнил, что комиссия была создана Мишустиным в рамках поручения президента РФ после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

По данным комитета, в результате атаки погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.

По факту инцидента Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. В СКР также заявили, что к атаке на Крымский мост причастны украинские спецслужбы.

Крымский мост Михаил Мишустин Марат Хуснуллин
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