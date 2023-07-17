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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Перевозчик сообщил о задержке 11 поездов из-за атаки на Крымский мост

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать поездов двигаются с задержкой на крымском направлении из-за ЧП на мосту, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Поезда "Таврия" из Крыма и в Крым следуют с задержкой. Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов", - сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что в направлении Крыма задерживаются семь поездов: Волгоград - Симферополь, Москва - Евпатория, Ростов - Симферополь, два Москва - Симферополь, Петербург - Евпатория и Мурманск-Севастополь.

Из Крыма задерживаются четыре состава: два Симферополь - Москва, Севастополь - Москва и Севастополь - Мурманск.

Время задержки составляет от 1,5 до 5 часов. "Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - отмечает перевозчик.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Гранд Сервис Экспресс Крым Крымский мост
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