Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Из-за атаки на Крымский мост задерживаются уже 12 поездов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На крымском направлении задерживаются уже 12 поездов из-за атаки на Крымский мост, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

В компании заверили, что делают все возможное, чтобы войти в график.

В направлении Крыма задерживаются восемь поездов: Волгоград - Симферополь, Москва - Евпатория, Ростов - Симферополь, три Москва - Симферополь, а также Петербург - Евпатория и Мурманск-Севастополь.

В обратном направлении с задержкой следуют четыре состава: два Симферополь - Москва, Севастополь - Москва и Севастополь-Мурманск.

Время задержки - от часа до более пяти часов.

Ранее сообщалось о задержке 11 поездов.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами, они повредили автодорожную часть моста. Случившееся расследуется как теракт.

Движение автомобилей по мосту остановлено, автомобилисты могут использовать маршрут через новые регионы или паромную переправу. Железнодорожное движение по мосту возобновили утром.

ГСЭ Крым Крымский мост НАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Наличие близкого родственника-иностранца станет основанием для отказа в доступе к гостайне

Паромы через Керченский пролив принимают только грузовики

Паромы через Керченский пролив принимают только грузовики

Сервис МВД по проверке недействительных паспортов закрыт на время техработ

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"

Песков констатировал, что в понедельник зерновая сделка фактически прекращена

Путин вечером в понедельник проведет совещание по ситуации на Крымском мосту

Путин вечером в понедельник проведет совещание по ситуации на Крымском мосту

Регулируемые цены на газ в РФ повышены на 8% с июля 2024 и еще на 8% - с июля 2025 г.

Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на ИТ-разработки

Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на ИТ-разработки

Власти Крыма заверили, что проблем со снабжением полуострова не возникнет

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занялась правкомиссия во главе с Хуснуллиным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });