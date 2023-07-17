Из-за атаки на Крымский мост задерживаются уже 12 поездов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На крымском направлении задерживаются уже 12 поездов из-за атаки на Крымский мост, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

В компании заверили, что делают все возможное, чтобы войти в график.

В направлении Крыма задерживаются восемь поездов: Волгоград - Симферополь, Москва - Евпатория, Ростов - Симферополь, три Москва - Симферополь, а также Петербург - Евпатория и Мурманск-Севастополь.

В обратном направлении с задержкой следуют четыре состава: два Симферополь - Москва, Севастополь - Москва и Севастополь-Мурманск.

Время задержки - от часа до более пяти часов.

Ранее сообщалось о задержке 11 поездов.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами, они повредили автодорожную часть моста. Случившееся расследуется как теракт.

Движение автомобилей по мосту остановлено, автомобилисты могут использовать маршрут через новые регионы или паромную переправу. Железнодорожное движение по мосту возобновили утром.