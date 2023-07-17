В Запорожской и Херсонской областях отменили комендантский час для транзитного транспорта

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Запорожской и Херсонской областей отменили комендантский час для круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов с территории Крыма в Ростовскую область и обратно.

"Действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будут распространяться на территории Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" от города Мелитополь до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной республикой и на автомобильную дорогу М - 18 "Харьков - Симферополь - Ялта" от города Мелитополь до границы между Запорожской и Херсонской областями", - написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам Балицкого, для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что подписал указ об отмене комендантского часа на маршрутах: Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Власти рекомендовали использовать маршрут через новые регионы (ДНР, Запорожскую и Херсонскую области). Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.