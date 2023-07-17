Отельеров Крыма призвали бесплатно продлить проживание застрявшим на полуострове туристам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за запрета движения автотранспорта по Крымскому мосту на полуострове застряли тысячи туристов, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) призвали отельеров разрешить постояльцам пожить у них несколько дней бесплатно, если у них нет денег.

"Мы пообщались со многими отельерами Крыма, они готовы идти навстречу туристам и продлевать им размещение. Призываем всех участников гостиничной отрасли Крыма к ответственному поведению в сложной ситуации, чтобы люди понимали, что они не останутся одни со своими проблемами. Особенно это касается случаев, когда у людей нет денег на продление проживания, а выехать они не могут из-за транспортных проблем", - сообщил через пресс-службу президент РСТ Илья Уманский.

Он подчеркнул, что не только отели, но и туроператоры готовы помочь своим клиентам.

"Никто туристов не бросает, и РСТ также готов подключиться и помогать во всех случаях, когда люди сообщают, что их пытаются выселить", - заверил он.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель севастопольской группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский напомнил, что ситуация сложная, но с точки зрения транспорта Крым остается доступным.

"Можно доехать поездом, а также по вновь присоединенным территориям, здесь уже хорошие дороги. Весь грузовой транспорт давно едет по этому маршруту. В Крым можно въезжать и выезжать", - отметил он.

По словам Зелинского, с начала июля спрос на Крым постоянно растет. "Высокий сезон, туристы к нам поехали, учитывая, что в Краснодарском крае мест уже практически нет или они довольно дороги. Загрузка крымских отелей сейчас составляет 50-80%", - сказал он.

Глава крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова подтвердила, что отели сейчас идут навстречу туристам и туроператорам, продлевая на ближайшие дни пребывание постояльцев бесплатно или по сниженным ценам. Но, по ее словам, есть аннуляции туров, запланированных на конец июля и август.

"Убеждаем туристов, чтобы они не принимали решений на эмоциях. Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. На самом деле у нас на полуострове действительно безопасная обстановка, особенно на Южном берегу. Туристы убеждаются в этом на собственном опыте, однако есть узкое место - дорога", - говорит Баженова.

Директор по продажам компании "Мультитур" Евгения Кизей рассказала, что по автобусным турам в Крым туроператор сейчас взял паузу.

"Мы ждем уточнения информации по транспортной доступности. Как ожидается, может быть запущена одна полоса Крымского моста, реверсное движение, или будет предложен объездной маршрут через Таганрог. Ближайший рейс у нас в четверг, так что время есть", - сказала она.

По ее словам, паники у туристов нет.

"Реакция разная, но паники нет. Люди будут выезжать по мере открытия путей выезда на поезде или автомобиле. Тем, кто заезжает на автомобиле в Крым в ближайшее время, мы предложили перебронировать туры на наши отели в Краснодарском крае. Туристы также охотно выбирают Подмосковье и другие регионы. Или сдвигаем их брони по Крыму на более поздние даты", - отметила Кизей.

По данным РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов и примерно такое же количество собиралось отправиться туда на отдых.

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено после ночной атаки беспилотников и гибели двух человек. Автодорожная часть моста повреждена. Керченская паромная переправа легковые автомобили не принимает и берет только грузовики. Железнодорожное движение по мосту возобновили утром, но пассажирские поезда следуют с опозданием.