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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Дума снизит требования к размеру собственного капитала участников исламского банкинга

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к законопроекту о проведении в эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 года составит 15 млн рублей, а не 25 млн рублей, как ожидалось при первом чтении.

Законопроект № 198584-8 в сентябре 2022 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Эксперимент предполагается проводить на протяжении двух лет в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Вести реестр участников эксперимента будет Банк России. Изначально предполагалась, что эксперимент начнут 1 февраля 2023 года, теперь сроки перенесли на 1 сентября 2023 года.

Ранее предполагалось, что минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ) с 1 января 2024 года составит 25 млн рублей, с 1 января 2025 года капитал должен был вырасти до 40 млн рублей, с 1 января 2026 года - до 55 млн рублей, с 1 января 2027 года - составить 70 млн рублей. В обновлённой версии говорится, что минимальный размер капитала с 1 сентября 2023 года должен составлять 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Ко второму чтению уточняется, что участники эксперимента вправе привлекать денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц в форме займа, приема имущества в доверительное управление, а также путем размещения облигаций.

В законопроект также включены нормы, позволяющие использовать участникам эксперимента материнский капитал: "Физическое лицо, заключившее с участником эксперимента, являющимся кредитной организацией, договор купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа, может направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на оплату (погашение) обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа".

Согласно законопроекту, участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. "При этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных сделок", - говорится в уточненном тексте документа.

В законопроект внесены "антиотмывочные" требования к участникам эксперимента как на национальном, так и на международном уровне.

Во втором чтении Госдума должна рассмотреть этот документ 18 июля.

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