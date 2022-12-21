Законопроект об исламском банкинге прошел в Госдуме первое чтение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 г. двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане.

Документ (N198584-8) в конце сентября внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В законопроекте эксперимент носит название "экспериментальный правовой режим осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством РФ по согласованию с Банком России. ЦБ также будет вести реестр участников эксперимента.

Предполагается, что участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией, устанавливается с 1 января 2023 г. в 10 млн рублей, с 1 января 2024 г. - 25 млн рублей. Если эксперимент будет продлен, то с 1 января 2025 г. капитал должен возрасти до 40 млн рублей, с 1 января 2026 г. - 55 млн рублей, с 1 января 2027 г. - 70 млн рублей.

Приобрести статус участника экспериментального правового режима вправе кредитная и некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

В начале июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на ведомственное согласование. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке - из арабских стран, из Малайзии, Индонезии. Они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ и из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Среди них запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условие разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условие проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.