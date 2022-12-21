Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Законопроект об исламском банкинге прошел в Госдуме первое чтение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 г. двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане.

Документ (N198584-8) в конце сентября внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В законопроекте эксперимент носит название "экспериментальный правовой режим осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством РФ по согласованию с Банком России. ЦБ также будет вести реестр участников эксперимента.

Предполагается, что участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией, устанавливается с 1 января 2023 г. в 10 млн рублей, с 1 января 2024 г. - 25 млн рублей. Если эксперимент будет продлен, то с 1 января 2025 г. капитал должен возрасти до 40 млн рублей, с 1 января 2026 г. - 55 млн рублей, с 1 января 2027 г. - 70 млн рублей.

Приобрести статус участника экспериментального правового режима вправе кредитная и некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

В начале июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на ведомственное согласование. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке - из арабских стран, из Малайзии, Индонезии. Они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ и из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Среди них запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условие разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условие проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Дума отказалась запрещать службы заказа такси, находящиеся под иностранным влиянием

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

Доллар вырос до 70,6 руб., евро превысил отметку в 75 руб.

Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть стабильны после роста накануне

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });