ЦБ РФ надеется на принятие законопроекта об исламском банкинге в весеннюю сессию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России согласовал по второму чтению редакцию законопроекта о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане и надеется на его принятие в весеннюю сессию, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы планировали, что, может быть, даже в мае уже начнем, но большое количество вопросов, обсуждений, так что, я думаю, срок будет несколько отодвинут. Очень надеюсь, что законопроект попробуем принять не просто в этом году, но в весеннюю сессию", - сказал Чистюхин на круглом столе в Совете Федерации "Россия и исламский мир: торгово-экономическое сотрудничество и потенциал развития механизмов исламского финансового рынка в Российской Федерации".

Документ в конце сентября внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В декабре он был принят в первом чтении. Планировалось, что поправки в законопроект поступят в парламент до 19 января, а сам закон заработает с 1 февраля 2023 г. Однако в марте комитет по финрынку принял решение продлить срок представления поправок до 3 мая.

"Мы как ЦБ согласовали редакцию по второму чтению. Одновременно остается еще ряд вопросов, которые хотелось бы дорегулировать, но мне кажется, что мы находимся в высокой степени готовности относительно внедрения данного законопроекта в виде эксперимента", - отметил Чистюхин.

По его словам, тема партнерского финансирования сейчас очень актуальна, учитывая разворот российской внешнеэкономической и инвестиционной деятельности на Восток.

В законопроекте эксперимент носит название "экспериментальный правовой режим осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством РФ по согласованию с Банком России. ЦБ также будет вести реестр участников эксперимента.

Согласно документу, участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.