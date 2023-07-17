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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Хуснуллин сообщил, что железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали

Хуснуллин сообщил, что железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали в результате ЧП, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник.

"Водолазы заканчивают обследование. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали. Сейчас автомобильные опоры изучают", - уточнил Хуснуллин.

Он уточнил, что полная информация по состоянию опор будет через час. "Мы пока будем совещаться, наметим план действий", - отметил вице-премьер.

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Он заверил, что мост будет восстановлен. "Все будем ремонтировать и восстанавливать, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта, обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", - пообещал Хуснуллин.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Также Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Планируется, что президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации на Крымском мосту, в ходе которого заслушает доклад Хуснуллина об организации работ по его восстановлению.

Марат Хуснуллин Крымский мост
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