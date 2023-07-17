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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Ростовской области и ДНР организуют прохождение автоколонн из Крыма

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области и ДНР согласовали алгоритм организованного прохождения автоколонн из Крыма после атаки на Крымский мост, на пунктах пропуска в Ростовской области увеличат число дежурных, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Совместно с Минтрансом ДНР разработан алгоритм организованного прохождения автоколонн, которые следуют из Крыма через Ростовскую область. С погрануправлением договорились об увеличении числа сотрудников в сменах на Весело-Вознесенском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пунктах пропуска, а также о минимизации процедурных мероприятий по досмотру транспорта", - написал он в своем телеграм-канале.

Для транзита в Ростовской области организована работа двух перехватывающих парковок, на одной из них в районе села Самбек развернут пункт временного размещения.

На аварийно-опасных участках трасс М4 и А260 выставлены дополнительные посты ДПС, увеличена плотность нарядов экипажей ГИБДД. Также ограничивается проведение ремонта дорог по маршрутам транспортного коридора "Таганрог-Джанкой".

Временно прекращена продажа билетов на автобусы из Ростовской области в Крым.

Информация об альтернативном маршруте размещена на табло на М-4 "Дон" и региональных автодорогах.

Ранее сообщалось, что в ДНР, Запорожской и Херсонской областях отменили комендантский час для круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов между Крымом и Ростовской областью.

Автомобильное движение по Крымскому мосту прекращено с ночи на 17 июля из-за атаки на мост беспилотников. Керченская паромная переправа принимает только грузовые автомобили. Железнодорожное сообщение по мосту возобновилось утром.

Василий Голубев ДНР Крымский мост Крым М-4 Ростовская область
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